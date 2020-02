Aeroporto di Pontecagnano, presto al via i lavori per la pista

Potrebbero prendere il via in breve tempo i lavori per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Pontecagnano. Con l’aggiudicazione provvisoria si avvia alla conclusione l’iter della gara d’appalto per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro.

Una volta completate le verifiche previste dal codice degli appalti verrà ufficializzata la ditta vincitrice della gara per l’ampliamento dello scalo che dovrà procedere alla progettazione esecutiva quindi avviare i lavori.

Una volta iniziati questi dovranno terminare entro 18 mesi. Si prevede il taglio del nastro entro la primavera 2022 quando il cronoprogramma prevede la conclusione della prima parte dei lavori di prolungamento della pista, di realizzazione della palazzina degli uffici, della nuova sede dei vigili del fuoco e dei parcheggi interni.

Sarà poi necessario procedere ad un ulteriore prolungamento della pista fino a raggiungere 2200 metri e l’ampliamento dell’area terminale Est. A quel punto l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi sarà pronto e potrà finalmente entrare in funzione a pieno regime.