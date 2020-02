Scontro sulla Mingardina, auto contro camion

Incidente stradale questa mattina lungo la Mingardina, nei pressi dello svincolo per Licusati. Un camion e un’Alfa Romeo 147 si sono scontrati per cause ancora da accertare. Violento l’impatto. Ad avere la peggio una delle due donne a bordo della vettura, una 40enne originaria di Rofrano.

Entrambe sono state trasferite all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni non sembrano comunque gravi. Illeso il camionista, un autotrasportatore del casertano. Sul posto i carabinieri della stazione di Marina di Camerota, guidati dal maresciallo Francesco Carelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Nella giornata di ieri un altro incidente si era verificata, a pochi chilometri di distanza, nei pressi dello svincolo di Poderia. Ad impattare un’utilitaria ed un pullman, per fortuna senza conseguenze.