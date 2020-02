Polla: avviso pubblico per la gestione dello sportello agricoltura

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno reso noto che è stato pubblicato, sul’Albo del sito istituzionale del Comune un avviso pubblico avente ad oggetto “L’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla gestione gratuita dello Sportello agricoltura presso i locali comunali”.

Finalità precipua dello “Sportello Agricoltura” sarà quella di incentivare, sostenere e supportare il settore agricolo mediante servizi d’informazione e di consulenza qualificata agli operatori del settore agricolo, per l’avvio di nuove aziende agricole (in particolare per i giovani imprenditori che potranno fruire dei numerosi incentivi messi a disposizione dai vari enti), in materia di aiuti economici nazionali ed europei, per promuovere azioni di incentivo e di rilancio per la valorizzazione del territorio nell’ambito dei sistema rurale e ambientale; per avviare il recupero dei terreni abbandonati e la loro messa a disposizione di cooperative di produzione e lavoro che unisca soci disoccupati o inoccupati.

Il Comune, per assicurare le predette attività, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, è disponibile a concedere al soggetto individuato, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, l’uso di adeguati spazi presso la sede municipale (o altro immobile comunale), da adibire a “Sportello Agricoltura di Polla”.

Possono manifestare il loro interesse alla gestione dello Sportello Agricoltura, associazioni di tutela degli agricoltori, imprese e/o professionisti del settore agricolo in possesso di adeguate competenze tecniche.

Le istanze di manifestazioni di interesse devono pervenire al protocollo del Comune di Polla sito in Via Strade delle Monache, entro le ore 13,00 del giorno 27 Febbraio 2020.