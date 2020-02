Capaccio Paestum pronta accogliere 16 migranti

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune pronto a chiedere fondi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato agli uffici di avanzare la richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per il triennio 2020/2022. Il progetto che l’Ente intende avviare (prima denominato Sprar ora Siproimi) sarà rivolto ad offrire accoglienza e protezione internazionale o umanitaria per un massimo di 16 unità.

Si tratterà di minori non accompagnati. “L’amministrazione comunale – fanno sapere da palazzo di città – prosegue lo scambio interculturale tra e con le diverse popolazioni migranti presenti sul territorio, attraverso iniziative che tengono conto delle diversità in quanto valore di arricchimento”.

A Capaccio Paestum sono già diverse le realtà di accoglienza e i progetti Sprar avviati per l’accoglienza di migranti nel corso degli ultimi anni.