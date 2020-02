Piaggine, arriva il vescovo: prove di tregua con i fedeli

La Comunità di Piaggine si prepara ad ospitare il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero. L’annuncio ufficiale verrà dato questo pomeriggio da parte del parroco don Domenico Sorrenti. Il vescovo sarà nella chiesa madre per celebrare la funzione religiose in programma alle 17. Non è escluso che dia disposizioni ufficiali anche sulla questione del parroco.

Nei mesi scorsi i fedeli di Piaggine hanno iniziato una protesta contro la diocesi vallese. I cittadini, infatti, chiedevano con forza un parroco a tempo pieno dopo il trasferimento di don Aniello Palumbo che per circa mezzo secolo aveva guidato la comunità. Il vescovo aveva inizialmente affidato la parrocchia a don John Fredy Gutierrez, ma solo in via temporanea, per poi nominare don Loreto Ferrarese, già parroco di Campora e Laurino.

Troppe le parrocchie da gestire, secondo i fedeli, che hanno iniziato a protestare disertando anche le messe e chiedendo con forza la conferma di Don John o di un altro parroco che non fosse già titolare di altre chiese. Il vescovo, però, non ha mai fatto passi indietro. L’ultima nomina (solo temporanea) è stata quella di Don Domenico Sorrenti, comunque titolare già di altre parrocchie (Castel San Lorenzo e Felitto) e quindi non rispondente alle richieste avanzate dalla comunità.

Nell’incontro di domenica mons. Ciro Miniero potrebbe definitivamente affrontare una questione che da mesi sta facendo discutere.