Nasce il comitato Isa per l’ospedale di Agropoli

AGROPOLI. E’ nato ieri il comitato Isa per la riapertura dell’ospedale civile di Agropoli. L’iniziativa vede coinvolto l’ex vicesindaco Elvira Serra e un gruppo di cittadini agropolesi. L’obiettivo è quello di riunire ancora più persone per far sentire forte il grido del territorio che chiede con forza la riapertura di una struttura sanitaria attrezzata per affrontare l’emergenza.

“Questo movimento – ha spiegato Elvira Serra – vuole raccogliere l’esperienza personale di alcuni di noi, solo così si può capire perché è importante avere un ospedale funzionante”. Tra i primi aderenti al comitato Isa, infatti, ci sono cittadini che hanno vissuto sulla propria pelle i disagi dell’assenza di una struttura sanitaria e di un pronto soccorso.

“Questo movimento nasce per dimostrare a quelli che non l’hanno capito che la sofferenza è vera, che le persone soffrono per delle azioni che rappresentanti delle istituzioni compiono e che portano a conseguenze e dolore”, ha detto Elvira Serra.