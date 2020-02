Eccellenza: sfida con l’Alfaterna per la Polisportiva

Cervinara vs Eclanese 15/02/2020 15:00

Castel San Giorgio vs Costa d’Amalfi 15/02/2020 15:00

Faiano vs Buccino 15/02/2020 15:00

Battipagliese vs Angri 15/02/2020 15:00

Grotta vs Scafatese 15/02/2020 15:00

Alfaterna vs Polisportiva Santa Maria 16/02/2020 15:00

Palmese vs Sant’Agnello 16/02/2020 15:00

Lioni vs Vis Ariano 16/02/2020 15:00

Vico Equense vs Virtus Avellino 16/02/2020 15:00