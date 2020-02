Allarme truffe a Centola

Due anziane sarebbero state derubate nel Comune di Centola. Gli episodi, denunciati da alcuni cittadini, sarebbero avvenuti nei giorni scorsi. In azione ci sarebbero dei truffatori che cercherebbero con una scusa di entrare in casa di anziani per portargli via dei soldi. Nel primo caso, avvenuto la scorsa settimana, due persone avrebbero avvicinato una donna con la scusa di un’iniziativa di beneficenza.

Una volta riusciti ad ottenere la sua fiducia ed entrati in casa, le avrebbero portato via i soldi della pensione. Il caso si è registrato a Centola Capoluogo. Un episodio simile è stato segnalato ieri a San Severino. Due persone avrebbero agito con lo stesso modus operandi ma in questo caso i malfattori sarebbero stati individuati grazi alle telecamere di videosorveglianza.

I cittadini sono preoccupati per questi episodi ed anche questa mattina hanno mostrato perplessità per la presenza di due persone che si sarebbero qualificate come operatori Enel.