Agropoli, tragedia sfiorata in centro: auto si avvia in discesa senza conducente

Tragedia sfiorata questa mattina in pieno centro ad Agropoli. Un’auto, una Fiat Panda priva di conducente, si è avviata lungo la discesa di via Duca San Felice, ha urtato contro una ringhiera e quindi si è immessa su piazza Vincenzo Margiotta. Qui, dopo aver urtato delle vetture parcheggiate, ha terminato la sua corso contro l’ingresso di un centro scommesse.

Solo per caso fortuito la vettura lanciata in discesa non ha colpito dei pedoni, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato ancora più grave.

Da comprendere cosa sia accaduto: se l’auto era stata lasciata in sosta in pendenza senza il freno o se si è trattato di un guasto. Sul posto gli uomini della polizia locale.