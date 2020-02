Santa Marina: ok alla riqualificazione del centro storico

SANTA MARINA. Il Comune approva il progetto “Lavori di Ricostruzione dell’identità ambientale e fruibilità del centro storico di Santa Marina”.



In particolare sarà riqualificato il centro storico e l’area creata in Via Appennini con il recente intervento di recupero, che fungerà da luogo di aggregazione oltre che di accesso utile per le zone alte del tessuto urbano, e inoltre verranno creati nuovi posti per le automobili.

Il progetto prevede un costo di 170 mila euro di cui circa 113 mila euro per l’importo dei lavori compresi di oneri per la sicurezza e circa 57 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intervento sarà finanziato con i fondi della Regione Campania.

In questo modo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Fortunato, consapevole che il centro storico di un paese è la parte più importante e più ricca che un territorio possa avere, punta alla riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché alla sensibilizzazione ambientale.