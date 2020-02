Omignano, troppi incidenti: in arrivo autovelox e dossi artificiali

OMIGNANO. Quello appena trascorso è stato l’ennesimo fine settimana contraddistinto da un incidente sulla Pedemontana, la Strada Provinciale 274 che dalla Cilentana conduce a Casal Velino, passando per il Comune di Omignano. Una serie di sinistri, anche mortali, che ha spinto il sindaco di quest’ultimo centro a decidere per l’installazione di un autovelox e di dossi artificiali lungo l’arteria stradale.

Dossi e autovelox: la scelta di Omignano

«L’idea nasce dalla richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini – spiega Raffaele Mondelli – e questo aspetto è per noi di fondamentale importanza. Sia il dispositivo autovelox sia i dossi dissuasori devono prima essere autorizzati dalla Provincia di Salerno ma abbiamo avviato l’iter e a breve verranno installati. I sinistri che fin troppo spesso si verificano, sono causati per la maggior parte dall’alta velocità e possiamo fare qualcosa solo con questi accorgimenti».

L’autorizzazione della Provincia

I dispositivi per il rilevamento della velocità sulla Cilentana nei tratti di Agropoli e Vallo della Lucania sono al centro di diverse polemiche perché sembrerebbero mancare dei permessi. Per tale motivo si attende il via libera da Palazzo Sant’Agostino.