Casal Velino, scontro sulla Pedemontana: un ferito

Incidente stradale stamattina, poco prima delle ore 8, sulla SP274 Pedemontana all’altezza del bivio per la variante dei comuni del Monte Stella, nel comune di Casal Velino. Due i veicoli coinvolti, un furgone Citroen ed una Fiat Grande Punto. Violento l’impatto tra i due autoveicoli, il furgone era diretto dalla Pedemontana in direzione Casal Velino e la Fiat Punto stava svoltando in direzione Omignano.

Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un docente di San Mauro Cilento che si stava recando al lavoro presso l’Istituto Alberghiero di Vallo Scalo. Nell’impatto i due veicoli sono rimasti seriamente danneggiati e la Punto dopo una carambola ha concluso la sua corsa al centro della carreggiata.

Prontamente intervenuti alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. La centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha inviato sul posto l’ambulanza rianimativa. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica del sinistro.

Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti, anche gravi, complice il ponte a ridosso di un fiume in prossimità dello svincolo che limita la visibilità ai mezzi in transito.