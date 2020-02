Mozzarella alla Nutella: un’invenzione che fa discutere

La mozzarella di bufala: un’istituzione per la Campania tanto che un decreto del Ministero Dell’Agricoltura nel luglio del 1998 vietava l’ultilizzo della dicitura “mozzarella di bufala” se non vi è all’interno esclusivamente latte di bufala. La Campania vanta per la mozzarella di bufala la denominazione DOP.

In questi giorni sta spopolando sui social provocando reazioni non poco polemiche l’immagine di una mozzarella di bufala ripiena alla nutella prodotta in un caseificio pugliese.

Non è il primo alimento appartenente alla nostra tavola a suscitare reazioni. Già nel lontano 1962 in Canada lo chef Sam Panopulos lanciò la margherita con fette di ananas.

Lo scorso gennaio invece direttamente dalla Svezia ecco che arriva a sconcertare il web la margherita con il kiwi, tanto che l’autore ricevette dal’Italia minacce addirittura di morte.

Le tradizioni possono possono essere migliorate, ma non stravolte, soprattutto se a fare da padrone sono alimenti secolari come in questi casi.