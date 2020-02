eToro: pro e contro di questo broker online

Il trading online sta vivendo una fase di crescita in questi ultimi anni, soprattutto in Italia dove, dopo un avvio abbastanza caotico, oggi il settore è sicuramente divenuto più sicuro, grazie alla regolamentazione da parte delle istituzioni. La Consob, infatti, vigila con molta attenzione sul lavoro delle piattaforme di trading online imponendo obblighi molto stringenti a tutela dei traders indipendenti.

Tra le piattaforme più conosciute e apprezzate, specialmente dai traders alle prime armi, ci sono broker come etoro, illustrato su questo sito. Si tratta di un broker famoso per aver lanciato il social trading e averlo fatto diventare uno standard estremamente apprezzato non solo in Italia ma, anche, nel resto del mondo. Vediamo nello specifico come funziona il trading online di eToro, quali vantaggi e svantaggi presenta e se si tratta veramente di un broker affidabile.

Come funziona il social trading di eToro

eToro è uno dei broker di trading online più famosi del mondo, entrato nel settore nel 2007, con l’obiettivo di rendere accessibile gli investimenti finanziari privati anche alle persone comuni. Il punto di forza di questa piattaforma è stato fin da subito il social trading, una caratteristica che ha permesso la rapida diffusione di eToro tra il grande pubblico, coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo.

Il social trading è una funzione messa a disposizione dal broker, che consente di copiare automaticamente le strategie d’investimento dei migliori trader operativi sulla piattaforma. Questa particolarità è sempre stata molto apprezzata, sia dai principianti che dai professionisti. Le persone inesperte infatti possono appoggiarsi al trading di chi sa già come operare sui mercati finanziari, mentre i trader copiati possono guadagnare bonus e altri vantaggi, a seconda del successo delle loro strategie tra i clienti di eToro.

Una formula semplice quindi, che offre la possibilità ai trader esperti di ottenere rendimenti aggiuntivi, ma fornisce alla community della piattaforma un supporto importante, soprattutto per muovere i primi passi nel trading online. Purtroppo, come spesso accade, molte persone hanno pensato di potersi arricchire facilmente con questo sistema, perciò sono rimaste profondamente deluse dai risultati. In realtà il social trading non è una scorciatoia per guadagnare denaro senza fare nulla, ma un metodo per imparare dai migliori trader le strategie d’investimento.

Gli aspetti positivi del trading online di eToro

Innanzitutto bisogna dire che eToro è una piattaforma regolamentata e certificata, in possesso di tutte le licenze previste dalle normative di legge e monitorata in Italia dalla CONSOB. Inoltre mette a disposizione dei suoi clienti un’interfaccia grafica moderna e intuitiva, completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze. È l’unica ad offrire il social trading attraverso il sistema CopyTrader, fornisce segnali di trading online molto apprezzati dalla community, prelievi semplici senza limitazioni e tantissimi asset su cui investire.

Oltre ai prodotti finanziari classici, come azioni e indici, ultimamente ha aggiunto anche un’ampia scelta di criptovalute su cui è possibile fare trading. All’interno della piattaforma si può investire in Bitcoin, Ethereum, Dash, Ripple, Litecoin, Stellar e NEO. Oltre a ciò offre app compatibili con qualsiasi dispositivo mobile, la tecnologia CopyPortfolio che riunisce i portafogli dei migliori traders tramite un sistema di intelligenza artificiale, un servizio di assistenza efficiente e materiale formativo di alta qualità.

In conclusione possiamo dire che Etoro è una piattaforma di investimento che ben si adatta sia ai traders alle prime armi, sia agli investitori più smaliziati alla ricerca di soluzioni di investimento interessanti per bilanciare il proprio portafoglio titoli.