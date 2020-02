Castel San Lorenzo: 50mila euro per bagni pubblici e cimitero

Due interventi sul territorio comunale, due servizi per la comunità. Il Comune di Castel San Lorenzo approva il progetto definitivo per eseguire lavori di “realizzazione bagni pubblici e sistemazione impianti cimiteriali”. Nello specifico i bagni pubblici saranno edificati in via Generale Tommasini.

Il progetto dei lavori è stato redatto dall’ingegnere Vito Brenca per un importo complessivo di circa 50 mila euro di cui 36 mila euro per il totale dei lavori e forniture compresi oneri per la sicurezza e circa 8 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione e circa 6 mila euro per l’Iva.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, si impegna a migliorare i servizi ai cittadini, costruendo bagni pubblici e migliorando il campo santo come da tempo richiesto.