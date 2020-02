Viaggia per l’Italia a piedi, Elio Brusamento arriva a Pisciotta

Domani, 12 febbraio, a Pisciotta giungerà Elio Brusamento, il 67enne di Padova che sta facendo il giro d’Italia a piedi. E’ atteso in Piazza R. Pinto, Il suo arrivo è previsto in mattinata entro le ore 11:00 dove sarà accolto dell’Amministrazione comunale, dai cittadini e dagli Esponenti della Pro loco Pisciottana.

Pensionato, alpino, con un passato da calciatore in serie C e da maratoneta amatoriale, ha cominciato a coltivare il sogno di percorrere la Penisola a piedi dal 2012, ma ha potuto concretizzarlo solo sette anni dopo, una volta in pensione. E’ partito il 25 aprile 2019 da Trieste: il suo obiettivo è visitare l’Italia in modo lento, incontrare tante persone e studiare i borghi di confine. A gennaio 2021 avrà realizzato in toto il suo sogno con il rientro a Udine. Di solito percorre dai 23 ai 28 chilometri al giorno.

Al termine del progetto scriverà un libro “Terre di confine”, dove il 67enne racconterà le esperienze vissute e le tradizioni dei luoghi toccati.