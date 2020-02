Sospetto coronavirus su un uomo degli Alburni: avviati gli esami

Era rientrato dalla Cina tre giorni fa. Aveva fatto scalo a Berlino e da qui era rientrato in Italia il 42enne di un comune degli Alburni ricoverato per un caso sospetto di coronavirus. L’uomo lamentava febbre a 37,5. Le vie aeree erano libere. Solo gli esami ospedalieri, però, chiariranno se è in pericolo oppure no.

Dopo essere stato al “Ruggi” di Salerno è stato trasferito all’ospedale “Cotugno” di Napoli per i necessari controlli con un’ambulanza attrezzata dell’Humanitas. Tutto è avvenuto secondo il protocollo.

La buona notizia è che già al ritorno in Europa, al sua arrivo in Germania, era stato sottoposto ai necessari controlli che avevano dato esito negativo. Ieri a Napoli sono stati eseguiti ulteriori esami e nelle prossime ore potrebbero aversi le prime conferme o smentite.

Il 42enne aveva vissuto circa tre mesi in Cina dove ha la fidanzata. Ha abitato nella zona nord del paese, lontano quindi da Wuhan, fulcro dell’epidemia.