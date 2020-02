San Giovanni a Piro, un week end dedicato alla promozione turistica

Il Comune di San Giovanni a Piro al rientro da un weekend lungo di promozione turistica. Dal 6 all’8 febbraio partner del progetto Terre del Bussento al Palafiori, centro congressi che ospita Casa Sanremo, l’hospitality del Festival, una vetrina internazionale (con migliaia di visitatori) in cui sono state raccontate le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche del Cilento Golfo di Policastro.

Il Sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo ospite del format L’Italia in Vetrina , insieme al dirigente scolastico Corrado Limongi ed al Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, nel corso del quale è stato proiettato un video in cui Franco Maldonato, Direttore del Polo Museale, ha tracciato il profilo storico e artistico del territorio e delle comunità locali, arricchendo l’offerta turistica tradizionale con una più ampia e organica narrazione culturale che colloca il il Golfo, e più in generale il Cilento, nel panorama internazionale del “turismo esperienziale”, ultima e qualificata frontiera individuata dagli stakeholder ed opinion leader della comunicazione globale.

Il tour istituzionale ha fatto tappa a Milano alla BIT 2020 Borsa Internazionale del Turismo dove il Distretto Turistico del Golfo di Policastro ha incontrato 40 top tour operator mondiali (Arabia Saudita, Argentina, Cina, Emirati Arabi, Egitto, Francia, India, Messico, Oman, Pakistan, Uruguay e Turchia) e sono state presentate 10 esperienze da vivere nel Golfo, alla presenza del Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli. Il Golfo al completo!

Infine, insieme agli Assessori al Turismo di Sapri ( Amalia Morabito ) Centola Palinuro ( Angela Ciccarini ) e Camerota ( Teresa Esposito ) è stata proposta l’idea di un forum turistico permanente, per analizzare lo “stato dell’arte” ed elaborare una proficua e feconda strategia d’insieme per cui si ritengono necessarie le connessioni con tutte le Associazioni di categoria come CilentoMania, Abbac Golfo di Policastro, Controluce e Sentieri del Cilento, presenti alla BIT con le proprie pubblicazioni.

“Il 2020 deve essere l’anno della condivisione e della consapevolezza di una bellezza da vivere prima ancora di essere esportata”, fanno sapere da palazzo di città.