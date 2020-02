Roccagloriosa: amministratori in campo per sistemare le strade

ROCCAGLORIOSA. Quando le casse dell’ente non riescono a fronteggiare tutte le richieste delle comunità, agli amministratori locali non restano che due strade: provare ad intercettare nuovi fondi o rimboccarsi le maniche. E’ quest’ultima la strada intrapresa dal primo cittadino di Roccagloriosa, Giuseppe Balbi, che insieme al consigliere delegato alla viabilità, Vincenzo Cavalieri, ha scelto di scendere in campo e provvedere autonomamente alla sistemazione di alcune strade comunali.

L’iniziativa domenica mattina. Balbi e Pellegrino, con l’ausilio di alcuni cittadini, hanno imbracciato gli attrezzi del mestiere e saliti a bordo di un escavatore ed hanno iniziato a sistemare alcuni tratti stradali interessati da fenomeni di dissesto.

Un modo per dare il proprio contributo in un contesto in cui per gli enti locali, complici i continui tagli da parte del Governo, diventa sempre più difficile intervenire.