L’Italia al tempo dei populismi, incontro a Scario

Il coordinamento PSI Partito Socialista Italiano Golfo di Policastro organizza un incontro Domenica 16 Febbraio, ore 18, a Scario per stimolare una riflessione politica sul volume L’ITALIA AL TEMPO DEI POPULISMI, ultimo libro di Carmelo Conte, già ministro socialista per le aree urbane dal 1989 al 1993.

Ne discuteranno con l’Autore autorevoli relatori, l’avvocato penalista saprese Franco Maldonato, insignito del Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo per il suo romanzo storico “Teste Nozze” e il Segretario Nazionale del PSI, il salernitano Enzo Maraio, Consigliere Regionale della Campania.

Il dibattito sarà introdotto da Pasquale Sorrentino, Consigliere Nazionale PSI e Vicesindaco del Comune di San Giovanni a Piro.

Una occasione per conoscere e approfondire l’attuale momento politico e introdurre elementi di analisi politica, di contenuti sociali e narrativi che siano alternativi alla penetrazione sovrano-populista che nel Paese, con grandi contraddizioni, sta mutando il volto dello scenario istituzionale.

I Partiti da intendere come un luogo di educazione politica e custodi della tradizione democratica che hanno fatto la storia del nostro paese.