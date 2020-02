Il Cilento fa boom di ascolti: quasi 4 milioni di spettatori per la puntata di “Linea Verde”

Il Cilento, ancora una volta, si conferma la terra, a sud di Salerno, più affascinante in Campania.

Da sempre crocevia di popoli e tradizioni, lo splendido paesaggio ricco di ulivi, bagnato dal blu del Tirreno, ritorna ad essere sotto i riflettori delle telecamere di Rai Uno.

Intitolata “Cilento, Benvenuti al Sud”, la puntata di “Linea Verde”, di domenica 9 febbraio, ha battuto ogni record della stagione, tenendo incollati al piccolo schermo quasi 4 milioni di telespettatori con uno share pari al 23,5%.

Sotto le note dei vecchi successi del Festival di Sanremo, protagonista di questa settimana,

i tre conduttori Beppe Convertini, Jingrid Muccitelli e Peppone Calabrese hanno raccontato un territorio fortemente agricolo, ma allo stesso tempo ricco di storia e tradizioni.

Un viaggio alla scoperta dei Templi di Paestum e dell’area archeologica sito Unesco dal 1998, dell’Area Marina protetta a Santa Maria di Castellabate senza dimenticare i sapori della terra e del mare tipici del Cilento, come la pasta e patate, un piatto povero ma gustoso, la frittura di paranza, la mozzarella di bufala campana, la vera pizza cilentana con il cacioricotta e, in ultimo, la coltivazione in serra di zenzero.

“Un risultato straordinario – dichiara il conduttore Beppe Convertini – per il quale ringrazio di cuore il pubblico di Rai 1, tutta la squadra di Linea Verde, una terra meravigliosa come la Campania e tutte le Amiche e gli Amici protagonisti della puntata nel Cilento!”

Una vetrina davvero importante per il Cilento che si candida a diventare una destinazione turistica esperienziale per tutti coloro che scelgono questo territorio.