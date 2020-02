Sapri: tutto pronto per il Carnevale 2020

SAPRI. Tantissime novità per il Carnevale. La Pro Loco è pronta a dare il via all’evento “Sapri in Maschera 2020”. Il tema di questa edizione non poteva che essere legato James Bond, in particolare il suo venticinquesimo film “No time to die” in parte girato anche nella città di Sapri che per l’occasione ha assunto il nome di “Civita Lucana”.

In programma un doppio appuntamento: domenica 23 e martedì 25 Febbraio. Domenica partire dalle ore 10:00 ci sarà un’area del Lungomare dedicata a spettacoli vari e alla presentazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati e dalle ore 15:00 inizierà la sfilata dei carri per le strade della città con l’arrivo al palco per l’esibizione, la premiazione e la Festa conclusiva.

Martedì 25 dalle ore 15:30 presso la Villa Comunale sarà organizzata l’animazione per i più piccoli e la sfilata delle mascherine con relativa premiazione.