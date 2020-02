Capaccio, in preda ad alcool e droga aggredisce i genitori: denunciato

Dedito all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si era reso responsabile di ripetuti episodi di violenza nei confronti della madre e del padre, arrivando anche a causare una frattura scomposta. Un cittadino di Capaccio è stato deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri di Capaccio Scalo.

Per tutelare la famiglia è stata altresì data esecuzione alla misura divieto avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai suoi prossimi congiunti.

L’indagine, condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo, ha permesso di ricostruire il quadro indiziario, assicurando alla giustizia il responsabile.