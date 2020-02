Calcio a 5 femminile: il riepilogo del weekend

Calcio a 5 femminile, le sfide del fine settimana

Queste le gare dei campionati con formazioni del nostro territorio incluse. In campo Serie A2, Serie C1 e Serie C2.

Serie A2 girone D

Sconfitte interne per il Progetto Sarno e la Salernitana, opposte al Club Grottaglie e al temibile Molfetta. Vince il Derby, invece la Futsal Irpinia che regolano il Nuceria.

Turno numero 14 Royal Team Lamezia 2-4 Città di Taranto Futsal Rionero 1-7 Dona Five Fasano Salernitana 0-8 Futsal Molfetta Atletic Club Taranto 4-5 Venus Lauria Futsal Irpinia 5-0 Futsal Nuceria Progetto Sarno Futsal 0-2 Woman Futsal Club Grottaglie

Classifica G V N S GF GS P Dona Five Fasano 14 14 0 0 91 19 42 Futsal Molfetta 14 13 0 1 89 25 39 Royal Team Lamezia 14 9 1 4 39 36 28 Futsal Irpinia 14 7 2 5 32 25 23 Venus Lauria 13 7 0 6 47 50 21 Città Di Taranto 14 5 5 4 41 47 20 Woman Futsal Club Grottaglie 14 5 0 9 39 51 15 Futsal Nuceria 14 3 4 7 30 53 13 Futsal Rionero 14 3 3 8 41 59 12 Salernitana 13 4 0 9 36 63 12 Progetto Sarno Futsal 14 1 4 9 27 56 7 Atletic Club Taranto 14 1 3 10 31 59 6

Serie C girone unico

Turno di riposo per le prime due della classe di Serie C1. Nella giornata numero 14 si registrano tre successi per le formazioni in trasferta.

Riposano Woman Castel Volturno e Spartak C5 Futsal Tigers 3-5 Afro Napoli Dinamo Sorrento 5-6 Calvi Futsal Koine 4-5 Futsal Sidicina Cremisi

Classifica G V N S GF GS P Women Castel Volturno 11 10 1 0 67 17 31 Spartak C5 10 8 1 1 47 20 25 Futsal Sidicina Cremisi (-1) 10 7 0 3 36 26 20 Futsal Koine 12 5 0 7 43 46 15 Dinamo Sorrento 10 4 0 6 33 39 12 Calvi 12 3 2 7 32 51 11 Futsal Tigers 10 2 1 7 24 42 7 Afro Napoli 11 1 1 9 24 65 4

Serie C2 girone B

Finisce in parità lo scontro al vertice tra Tramonti e Folgore Acquavella con le padroni di casa che restano a +6 , ma con una gara in più, rispetto alle avversarie.

Riposa Golfo di Policastro Gioventù Tramonti 4-4 Folgore Acquavella Belvedere 4-1 Roberto Grimaldi Felice Scandone 2-3 Futura Salerno