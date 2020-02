Bellosguardo: fototrappole contro gli incivili

BELLOSGUARDO. Arrivano le telecamere contro gli incivili. Il Comune ha avviato un progetto che porterà all’installazione di fototrappole sul territorio comunale per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Sempre più spesse aree verdi e incontaminate del territorio comunale vengono trasformate in microdiscariche e così l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Parente, ha deciso di adottare delle contromisure.

Prende il via il progetto “Lo stai facendo nel modo sbagliato”. Le telecamere saranno posizionate di volta in volta in vari punti del territorio comunale, secondo le esigenze.

Saranno in grado di riprendere coloro che gettano indiscriminatamente i rifiuti in modo da poter risalire all’identità e procedere all’applicazione delle sanzioni.