Agropoli, guasto alla rete del metano: disagi in località Moio

AGROPOLI. Fuga di gas e disagi in contrada Moio. I problemi si segnalano alcuni giorni, ma nella serata di ieri, per i cittadini, l’odore che si è sprigionato nell’aria è divenuto insopportabile. In realtà non si tratta di gas, vero e proprio, bensì di una sostanza che i tecnici della società che gestisce la rete hanno immesso nelle condutture, proprio per individuare la perdita. Finora le ricerche sono senza esito, ma l’odore continua a diffondersi nell’aria, tanto da divenire insopportabile.

Ecco perché nella serata di ieri i residenti con il presidente del Comitato Moio, Annarita Spira, hanno deciso di allertare gli addetti alla manutenzione, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Questa mattina nuovi controlli sul territorio al fine di provvedere ad individuare il punto in cui si registra la perdita che sembrerebbe delimitato in prossimità del cimitero.

“Ieri sera – spiega una residente – l’odore era talmente forte che qualcuno, in particolare bambini, avevano addirittura difficoltà a respirare. Ecco perché abbiamo chiesto l’intervento dei tecnici”. Si spera che nella giornata odierna si riesca a risolvere il problema definitivamente, sebbene dalla società che gestisce il servizio, che ha confermato la rete, confermano che non vi sono pericoli per l’incolumità.