Tre ricette di primi piatti per il menù di San Valentino

Mancano pochi giorni a San Valentino, la festa dell’amore e degli innamorati. Quest’anno il 14 febbraio cade di venerdì e quindi quale occasione migliore per poter organizzare un fine settimana speciale, da passare in compagnia del proprio amato?

Per San Valentino si possono fare numerose attività di coppia: un week end romantico in una città d’arte, una cena a lume di candela in un ristornate stellato, una giornata di relax in un centro benessere o per i più sportivi un’esperienza adrenalinica di coppia, come per esempio, il lancio con il paracadute.

Nel caso i vostri impegni vi impedissero di svolgere delle attività lontane da casa, potete comunque optare per una cena romantica fai da te e dopo un bel film romantico sul divano.

Sul film a voi la scelta, mentre per il menù di San Valentino vogliamo proporvi tre ricette primi piatti, uno più goloso dell’altro per stupire la vostra dolce metà.

Risotto zucchine e gamberetti

Un primo piatto molto speciale per la cena di San Valentino è il risotto alle zucchine e gamberetti.

Si tratta di una ricetta molto semplice ma allo stesso tempo molto golosa e intorno alla quale si può realizzare un menù delicato e saporito tutto a base di pesce.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono:

150 gr di riso

2 zucchine

150 gr di gamberetti sgusciati

Scalogno

Olio extra vergine d’oliva

Sale e pepe

Brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco

Come dicevamo si tratta di una preparazione molto semplice. Iniziate con il far rosolare lo scalogno con un filo d’olio d’oliva. Tagliate le zucchine e versatele all’interno della pentola dove la cipolla è diventata ormai dorata.

Facciamo rosolare un paio di minuti le zucchine e aggiungiamo il riso, lo tostiamo per altri 2 minuti e lo sfumiamo con il vino bianco.

A questo punto aggiungiamo il brodo poco alla volta fino a far cuocere il riso e a pochi minuti prima della fine della cottura aggiungiamo i gamberetti.

Mantechiamo il tutto con una noce di burro e serviamo il risotto bello caldo.

Risotto al barolo

Un altro risotto come primo piatto per questo menù tanto speciale. Questa volta proponiamo un risotto al barolo, un primo piatto raffinato e gustoso per la festa degli innamorati

Una ricetta veramente veloce e che richiede pochissimi ingredienti. Il segreto per ottenere un buon piatto è quello di scegliere una buona bottiglia di Barolo, anche perché il resto del vino che rimane nella bottiglia lo potete consumare durante la cena.

Ingredienti:

150 gr di riso

Brodo vegetale

Burro

Scalogno

Sale e pepe

Un calice pieno di barolo

Iniziate con il far sciogliere una noce di burro su una padella antiaderente. Una volta sciolto versate lo scalogno tritato e fatelo dorare.

Versate ora il riso e fatelo tostare per un paio di minuti, a questo punto versatevi sopra tutto il barolo e fate evaporare l’alcool.

Iniziate ora a cucinare i chicchi di riso aiutandovi con il brodo vegetale. Una volta cotto mantecate il tutto con una noce di burro e se lo desiderate un po’ di parmigiano grattugiato.

Ecco qui un primo piatto d’effetto e buonissimo.

Spaghetti alle vongole

Infine, un primo piatto che vi riporterà subito in mente i profumi e i ricordi delle vacanze estive passate insieme: gli spaghetti alle vongole.

Questa ricetta è veramente semplice e non ha bisogno di molti ingredienti, ma le vongole dovranno essere freschissime affinchè venga fuori un piatto goloso.

Ingredienti:

300 gr di vongole

180 gr di spaghetti

Sale e pepe

Prezzemolo fresco

Olio d’oliva

Peperoncino

Aglio

Vino bianco

In una pentola molto capiente portate a bollore dell’abbondante acqua dove cucinerete gli spaghetti.

In una padella, scaldate un filo d’olio d’oliva e fate rosolare una testa d’aglio con un po’ di peperoncino fresco. In seguito, versate le vongole ben lavate e fresche sulla padella, copritele con un coperchio e aspettate che si aprano tutte.

Una volta aperte tutte, togliete il coperchio e sfumatele con un po’ di vino bianco. Quando i vostri spaghetti saranno al dente buttateli sulla padella con le vongole e fateli insaporire per bene, aggiustate di sale e di pepe nero e infine spolverizzate con del prezzemolo fresco.