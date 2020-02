Serie B: Salernitana, superato nel posticipo il Trapani

Nel Monday night delle cadetteria Salernitana e Trapani si scontravano allo stadio “Arechi”. Vincono i padroni di casa, che passano al 12′ con Djuric e riescono a portarsi a casa l’intero bottino. I ragazzi del tecnico Ventura salgono al quarto posto, a pari merito con il Pordenone, ad una lunghezza dalla seconda piazza occupata dalla coppia Crotone-Frosinone.

Il Match Padroni di casa subito vicino al vantaggio, al 3′, con Maistro, ma Carnesecchi, portiere siciliano salva i suoi. Al 10’ Pettinari sfiora la rete per gli ospiti, ma Micai è prodigioso e chiude bene lo specchio della porta. Al 12′ Cicerelli imbecca Djuric, nell’area del Trapani, bravo a girare di testa per la rete che vale l’uno a zero campano. La risposta dei siciliani è affidata alla punizione di Taugourdeau,, al 15′ , mentre Luperini, al 29′, manca di precisione nella sua battuta verso lo specchio della porta granata. Nel mezzo, al 24′, Carnesecchi nega la doppietta personale a Djuric, poi, al 42′, Dziczek, su punizione, serve Gondo che di testa scheggia il palo esterno.

Nella ripresa la Salernitana cerca di controllare il match, mentre il Trapani non riesce ad essere incisivo per riaprire la sfida. Kupisz, al 6′ di sinistro, calcia di poco sul fondo, non va meglio a Luperini, al 11′, che non impensierisce, con la sua girata, Micai. Al 23′ prima occasione del secondo tempo di marca granata: è Lombardi, in azione personale, ad inquadrare lo specchio della porta di Carnesecchi, che para senza grossi patemi, Nel quarto d’ora conclusivo il Trapani si espone in maniera più convita: Evacuo, al 75′ colpisce il palo anticipando, sul tempo, Migliorini, bravo. invece, dopo 120 secondi a stoppare la battuta a rete dello stesso Evacuo. Termina cosi, la Salernitana, pur soffrendo, supera il Trapani. I granata danno continuità di risultati, alle ultime prestazioni, riuscendo a rimanere nelle zone nobili della classifica.

TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro (55′ Kiyine), Cicerelli (73′ Lopez); Djuric, Gondo (62′ Giannetti). A disposizione: Vannucchi, Billong, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Herteaux. Allenatore: Ventura

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly (77′ Colpani), Del Prete (46′ Grillo); Piszczec (62′ Evacuo), Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Odjer, Scaglia, Fornasier, Dalmonte. Allenatore: Castori

Reti: 12′ Djuric

Ammonizioni: Coulibaly (T), Maistro (S), Dziczek (S), Piszczec (T), Lopez (S), Evacuo (T).

Espulsioni: – Recupero: 2′ pt, 5′ st