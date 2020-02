Ottati, accoglie una nuova famiglia di migranti

OTTATI. Il paese accoglie una nuova famiglia afferente allo Sprar. A drne notizia è il sindaco Elio Gguadagno che con una foto sul social facebook da il benvenuto alla famiglia nigeriana, con Mercy, 27 anni, il piccolo Emmanuel, di 1 anno e mezzo, ed il piccolissimo Divine, di soli 20 giorni.

“Approfitto dell’occasione per comunicare inoltre che, con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30/12/2019, abbiamo inteso candidare a proseguimento il progetto SPRAR/SIPROIMI, in scadenza il prossimo Giugno, per ulteriori 3 anni, consentendo ad altre Famiglie bisognose di migliorare le proprie condizioni ed aspettative di Vita” fa sapere il primo cittadino.

Ottati si riconferma paese dell’accoglienza e integrazione