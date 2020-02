Maestra di Casal Velino affetta da meningite: guarigione dal sapore di miracolo

CASAL VELINO. Potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni L.D.N., 30enne insegnante in un asilo di Benevento ma originaria di Casal Velino.

La donna è lucida, capace di alzarsi, camminare autonomamente, svolgere ogni tipo di attività. La sua guarigione ha il sapore di un piccolo miracolo. L’ultima risonanza magnetica cui la donna è stata sottoposta, infatti, non ha rivelato alcun danno cerebrale o fisico. Insomma è come se la 30enne cilentana non abbia mai avuto alcuna malattia.

La maestra di Casal Velino aveva iniziato a star male venerdì 21 gennaio. Si era lamentata di un lieve malessere nel pomeriggio, al ritorno dalla scuola. Poi la situazione è precipitata nella notte, quando sono sopraggiunte le crisi convulsive. Trasferita prima all’ospedale di Benevento, da qui è stata trasportata in eliambulanza presso il Cotugno di Napoli dove i medici hanno subito capito che si trattava di meningite e avviato la profilassi prevista per la malattia.

Attualmente resta ricoverata presso il nosocomio partenopeo ma è fuori pericolo e pronta a ritornare alla sua normale attività quotidiana. In queste settimane la comunità di Casal Velino ha seguito con apprensione la sua vicenda.