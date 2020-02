LIVE | InfoCilento Sport, tredicesima puntata

Nuovo appuntamento con InfoCilento Sport, l’approfondimento dedicato al calcio dilettantistico, dalla Serie D alla Terza Categoria. I giornalisti Christian Vitale e Bruno Marinelli racconteranno l’ultimo turno di campionato con uno sguardo anche ai prossimi match delle formazioni di Cilento, Diano e Alburni.

Interverranno anche giornalisti e tecnici: Ernesto Rocco, Francesco Nettuno (giornalista Sport Campania) e Antonio Pagano.

Non mancheranno le immagini dei match più importanti del weekend. Per vedere la trasmissione in replica è possibile collegarsi a InfoCilento Tv attraverso il menu o cliccando qui.