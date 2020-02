Amianto abbandonato lungo la Mingardina: la denuncia

Ancora amianto abbandonato nel verde, in area Parco. A segnalarlo, lungo la Mingardina, l’attivista Paolo Abbate che solo una settimana fa aveva evidenziato le medesime criticità a poca distanza. “La stradina sterrata al km 3/VI della Mingardina sembra proprio essere il sito prediletto dove abbandonare materiale contenente amianto senza che nessuno – cittadini, consiglieri comunali, vigili urbani, polizia giudiziaria – se ne accorga”, denuncia Abbate.

“Ravvolti in telo di plastica – racconta – due grossi pacchi giacevano in un lato, insieme ad altri numerosi rifiuti abbandonati alla rinfusa lungo la stradina,contenenti numerose lastre di cemento-amianto. Ignoti inquinatori avevano trasportato il materiale ravvolto nella plastica forse per facilitare il comune di Camerota , invogliandolo a smaltirlo come di norma. Tuttavia i grossi pacchi non erano contrassegnati con il cartello di “pericolo amianto” e la recinzione indicante il sequestro. L’amministrazione comunale pertanto non era ancora intervenuta a indicare il pericolo esistente per la presenza di materiale pericoloso per la salute dei cittadini e della Natura”.

L’invito è alla bonifica dell’area considerato anche che l’amianto abbandonato si trovi a poca distanza dal fiume Mingardo con il rischio che finisca nel corso d’acqua in caso di piena e da qui al mare.