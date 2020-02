Santa Maria di Castellabate, giovane crea scompiglio in centro

Pochi giorni dopo la storia non cambia. Lo stesso giovane ragazzo, italiano di origini tunisine, che aveva creato disordini lo scorso Giovedi a Santa Maria di Castellabate, si è reso protagonista di un altro episodio completamente analogo.

Nella tarda serata di Sabato infatti, il 18enne, in evidente stato confusionale, ha di nuovo dato vita a qualche trambusto di troppo per le vie centrali del paese, richiamando l’attenzione dei cittadini e dei carabinieri della stazione locale che, insieme ad un ambulanza del 118 sono prontamente giunti sul posto.

Seppur lievi, diversi sono stati i danni creati: specchietti delle macchine rotti, cocci di vetro a terra, portafiori di “Piazza Lucia” rovesciati, piante e sacchetti di calce buttati giù lungo il corso “Matarazzo”.Il giovane, subito bloccato, è stato portato via dalla volante dei carabinieri ma ciò che preoccupa di più è come un fatto del genere sia avvenuto a distanza di poche ore da uno stesso precedente.

Non sono mancati, sui social network, i post da parte di alcuni cittadini che hanno condiviso le foto dei danni subiti, richiedendo un intervento deciso e definitivo da parte delle autorità competenti.