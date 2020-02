Roccadaspide: domenica 23 prende il via il Carnevale

ROCCADASPIDE. Dopo il successo per l’appuntamento di Natale, Fiabe al Castello, il centro cilentano si anima con un nuovo evento. Si tratta del Carnevale Rocchese che si svolgerà domenica 23 Febbraio, a partire dalle ore 10.30 proseguendo per tutta la giornata. La particolarità è che sarà allestito con un percorso gastronomico con aperitivi, musica e tanto divertimento.

Le associazioni Tempa dell’Aspide, Tempalta in Evoluzione, Forum dei giovani di Roccadaspide in collaborazione con il Comune di Roccadaspide daranno il via alla sfilata dei carri allegorici a partire dal corso di G.Giuliani con sosta in piazza XX Settembre. Sono previste tante altre novità sul carnevale Rocchese.