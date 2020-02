Promozione: termina in parità il big match tra Calpazio e Virtus Cilento

Nel passato weekend si è giocato, nel gruppo D di Promozione regionale, il turno numero numero 21, il sesto del girone di ritorno.

Promozione regionale successi per le squadre in zona play-off

Sei le sfide del sabato in programma, con sorrisi per le formazioni in zona play-off. Vince per 3-0 il Salernum Baronissi, che regola la Giffonese. Paciello, su rigore a metà del primo tempo, Izzo e De Sio nella seconda parte della ripresa regalano l’intera posta in palio alla terza forza del raggruppamento. Successo anche per lo Sporting Pontecagnano, quarto, con due reti giunte nel secondo tempo. Nel 2-0 sul Giffoni Sei Casali sono Minguzzi, al 55′, e Cassetta, al 79′, a fissare il parziale finale. Il San Marzano, poi, espugna il campo della Temeraria San Mango, grazie alla doppietta del solito Giammetta, che timbra il cartellino una volta per tempo, prima al 10′, poi al 78′.

Le altre gare del sabato

La Sanseverinese regola l’Herajon, ultima della classe, di misura. Il 2-1 finale allontana, cosi, i padroni di casa leggermente dalle zone basse. Successi risicati per il Centro Storico sulla Sarnese per 1-0, con Merchiorre in rete al 60′, stesso risultato per il San Vito Positano, in trasferta con la Rocchese, con Marino a segno a 10 dalla fine.

Le sfide domencali

Due sole le gare domenicali: il Real Palomonte, nelle zone basse, supera in maniera torna il Coperchia. Nel 5-1 finale a rete, per i padroni di casa, marcano il tabellino Muntari e Cestaro, doppietta per entrambi, e Maiorano. Nel big match di giornata, infine, la Calpazio pareggia con la Virtus Cilento. La capolista passa in vantaggio con Mastrogiovanni, nella prima frazione, mentre Marrocco, per i capaaccesi, restituisce alla sfida l’equilibrio iniziale. I virtussini compiono un passo ulteriore, cosi, verso il salto in Eccellenza.

