Passo falso della New Basket Agropoli contro Irpinia

Nuovo passo falso della New Basket Agropoli che questa sera ha ceduto il passo a Basket Irpinia. Gli irpini partono subito bene e mantengono il vantaggio fino al termine della contesa, che si chiude con 18 punti di distacco (74-56). I delfini subiscono il gioco di Johnson e i suoi e vanno all’intervallo lungo con una differenza di 19 lunghezze (36-17). Nella ripresa l’offensiva dei locali prosegue, e complice anche un po’ di sfortuna e un arbitraggio sfavorevole, il distacco si allarga ulteriormente, portandosi a più 28 per i padroni di casa (58-30). Il quarto finale è l’unico che i cilentani si aggiudicano, andando a siglare 26 punti al cospetto dei 16 degli avellinesi. Ma non bastano per conquistare la posta in palio.

Questo il commento di coach Franco Lepre a margine del match: «abbiamo fatto una cattiva prestazione con una bassa percentuale offensiva, subendo il dominio di Johnson sotto canestro. Chi di solito realizza tanti canestri per noi, ha fatto registrare percentuali basse di realizzazione e poi abbiamo pagato anche in difesa, una non ottimale gestione. Sono venute meno le nostre certezze. Ma d’altronde sapevamo che loro sono temibili in casa e non dimentichiamo che hanno vinto ad Angri. Dispiace la sconfitta perché ci credevamo. Ma il campionato è ancora lungo e ad oggi non ha padrone. Prossimo appuntamento domenica prossima al Pala “Di Concilio” di Agropoli contro Venafro. Da qui alla fine saranno tutte battaglie».

TABELLINO

BASKET CLUB IRPINIA – NEW BASKET AGROPOLI 74-56

BASKET CLUB IRPINIA: Garmpis 19, Ferrara 14, Cavalluzzo 3, Forino 8, Johnson 9, Russo 2, Del Vacchio 3, Genovese 2, Granata 12, Iannicelli 2, Terraglia, Scianguetta. Allenatore: Marzullo

NEW BASKET AGROPOLI: Borrelli 7, Farese 2, Simaitis 8, Ouandie 17, Lepre 5, Ferretti 2, Gazineo 6, Pekovic 2, De Marco NE, Cantarella NE, Labovic, Buldo 6. Allenatore: Lepre

Arbitri: D’Aiello, Marino

Parziali: 18-6; 18-11; 22-13; 16-26