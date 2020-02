Felitto: approvato progetto intercomunale con Castel San Lorenzo e Roccadaspide

Il Comune di Felitto approva il progetto intercomunale tra i Comuni di Castel San Lorenzo e Roccadaspide per effettuare i lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale Scalelle – Pazzano – Fontana Laurienti – Acquariello – Carpine ”.

Lo scopo del progetto è intervenire su una arteria che permette di velocizzare e agevolare il traffico verso l’ospedale di Roccadaspide e accorciare la distanza con il Comune turistico di Capaccio – Paestum, creando i presupposti per uno sviluppo economico-turistico.

Il progetto redatto dall’ingegnere Daniele Gnazzo per l’importo complessivo di 5,7 milioni di euro di cui circa 4 milioni di euro per lavori compresi oneri di sicurezza e circa 1,7 milioni di euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

È stato designato il Comune di Felitto come comune capofila e i Comuni di Castel San Lorenzo e Felitto come partner. L’intervento sarà candidato a finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.