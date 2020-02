Caggiano, nuova Jeep: servirà anche per il trasporto medicinali nelle emergenze

Benedizione della nuova Jeep Renegade 4×4 del comune di Caggiano. L’auto, costruita a Melfi (PZ), è stata interamente finanziata dal Ministero dell’Interno e sarà utilizzata per fini istituzionali e per il trasporto di medicinali a domicilio in caso di emergenze.

“Grazie all’entrata in servizio della nuova auto si avrà anche una notevole riduzione dei costi con il contemporaneo pensionamento dell’ultratrentennale Fiat Panda 4×4 e della ventennale Toyota Rav 4 4×4”, spiegano da palazzo di città.