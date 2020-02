Acciaroli: sole e clima mite, è tempo di bagni!

Questa mattina, attraverso la nostra pagina Facebook, vi abbiamo mostrato una spiaggia di Agropoli. Complice il sole, la temperature miti e il mare calmo, sembrava proprio una giornata primaverile che invitava a fare un tuffo in acqua. Ipotesi azzardata? Non per due persone di Acciaroli che, visto il clima tutt’altro che invernale e la bellezza della giornata, non hanno potuto proprio fare a meno di tuffarsi in acqua.

Primo bagno del 2020? Neanche per sogno perché già ad inizio gennaio c’è stato chi ha pensato bene di anticipare la stagione estiva.

In quel caso era stato un turista francese a lasciarsi andare al richiamo del mare cilentano facendo un tuffo nelle acque di Agnone. Ormai sembra che la stagione balneare sul nostro territorio stia diventando sempre più lunga, complice anche il meteo.