Sanremo2020: il look dei cantanti in gara affidato ad una cilentana

ALBANELLA. Questa sera gran finale del Festival di Sanremo che, anche per questa settantesima edizione, ha visto la partecipazione di talenti nostrani. Già nelle scorse serate il Cilento è salito sul palco dell’Ariston grazie al ballerino originario di Vallo della Lucania, Leon Di Domenico, parte del corpo di ballo della kermesse. Giovedì, invece, Simona Molinari (in duetto con Raphael Gualazzi) è stata apprezzatissima per l’eleganza dell’abito realizzato dallo stilista roscignolo Antonio Martino.

Ma il backstage del Festival pullula di talenti cilentani che supportano in maniera significativa gli artisti. È il caso della hair-stylist Silvia Corcillo, di Albanella, che ancora una volta si sta prendendo cura del look dei cantanti in gara.

Non è la prima volta che Silvia, titolare del salone “Silvia Arte e Capelli”, partecipa a eventi televisivi importanti. L’opportunità è arrivata grazie al gruppo Al Pacino Look Maker che da anni è partner di molte produzioni RAI e che in questa edizione del Festival sta curando l’immagine dei big e dei giovani protagonisti della manifestazione.

È il caso di dire, dunque, che Silvia Corcillo e il team Al Pacino continuano a “tener testa” ai ricci e ai capricci dei vip che spesso hanno davvero un diavolo per capello. Sui social arrivano intanto i complimenti dei concittadini di Silvia orgogliosi della professionalità che la giovane sta dimostrando e le clienti aspettano impazienti che ritorni a prendersi cura di loro, per rubare – magari – il look alle star!