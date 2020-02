Nuovo progetto per Nello Rizzo

Finalmente si concretizza il progetto idealizzato e fortemente voluto dall’ex componente dei Rotumbè, Nello Rizzo. L’obiettivo è sempre quello di far conoscere il genere musicale popolare attraverso, questa volta, “Nello Rizzo e i Tarammurrìa“.

Il nome Tarammurrìa fonde al suo interno le parole Tarantella, Taranta e Tammurriata. Sono proprio questi infatti i generi musicali che prendono vita durante i live del gruppo formato da Pierfrancesco Vairo alla sezione ritmica, Raffaele Errico al basso, Manlio Monzo alla chitarra classica, Feliciano Di Matteo alla fisarmonica, Milena Vertucci ai cori e Nello Rizzo chitarra acustica e voce.

Il progetto nasce per diffondere e far conoscere alcuni brani dalle sonorità popolari del Sud Italia e per coinvolgere e far ballare su questa musica persone di ogni età.

A Dicembre è uscito il cd “Voci Del Sud” che comprende 7 brani classici popolari e 3 brani inediti: Ciliento, che sta spopolando come video su youtube e sulla pagina facebook del gruppo, A femmena e Na Mamma.

Questa estate potrete vederli e ascoltarli in varie piazze del territorio del Cilento.