Anche la statua di San Pantaleone a Castellabate per la festa di San Costabile

La Comunità Parrochiale di Castellabate, che inizia quest’anno il triennio di preparazione al 40esimo anniversario della proclamazione di San Costabile “patrono secondario” di Castellabate, ha richiesto al Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Ciro Miniero, la presenza della sacra effigie di San Pantaleone.

Il 16 febbraio la Sacra Immagine di San Pantaleone farà ingresso nella città di Castellabate, in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Costabile, Copatrono della Diocesi di Vallo della Lucania, che si terranno il 17 Febbraio.

Nel 2014 per la prima volta il busto di San Costabile Gentilcore, fondatore e patrono di Castellabate, ha partecipato alla processione del 27 luglio per i festeggiamenti di San Pantaleone, patrono della città e della diocesi di Vallo della Lucania. A lui sono legati da devozione e affetto non solo i cittadini di Castellabate, che gli riconoscono il compimento di diversi miracoli, ma anche da tantissimi fedeli di tutto il comprensorio cilentano e salernitano. Per tutti coloro che volessero accompagnare San Pantaleone a Castellabate è previsto un servizio autobus, con partenza domenica 16 febbraio alle ore 14:45 da Piazza Santa Caterina: è necessario prenotarsi entro il 9 Febbraio in parrocchia.

Ecco il programma completo:

16 Febbraio

ore 9:30 prelievo e preparazione della statua del Santo Patrono;

ore 15:00 partenza per S. Maria di Castellabate;

ore 16:00 accoglienza in Piazza Matarazzo e processione fino a Piazza Lucia, saluti del sindaco Costabile Spinelli e partenza per Castellabate;

ore 17:00 arrivo a Belvedere e processione verso la Basilica Pontificia Minore S. Maria de Giulia.

17 Febbraio

ore 17:00 rosario e Santa Messa celebrata dal parroco Don Aniello Scavarelli, processione al ternine.

18 Febbraio

ore 16:30 dopo la Santa Messa, saluto a San Pantaleone nell’atrio del Castello dell’Abate

ore 19:00 arrivo di San Pantaleone in Piazza Vittorio Emanuele e processione fino in cattedrale.