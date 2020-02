Paestum: per Carnevale un salto indietro nel tempo

“Un altro progetto riguardante l’area archeologica di Paestum prende concretezza”. Sono queste le parole con cui il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, annuncia “Paestum Vale: Viva è la storia“, l’evento in programma a Paestum in occasione del periodo del Carnevale. In collaborazione con il Parco Archeologico e con l’associazione Amici del carnevale di Capaccio, infatti, il 29 Febbraio e il 1 Marzo si terrà un evento destinato a far tornare i presenti, turisti e cittadini, indietro nel tempo.

In programma una rievocazione storiche tra usi e costumi, musiche e danze in ambientazione d’epoca romana, la ricostruzione dei combattimenti tra gladiatori, parate in costume, ma anche laboratori didattici.

Insomma carnevale, da sempre giornata dedicata a maschere, colori e divertimento, a Paestum sarà l’occasione per un evento che permetterà di fare un salto indietro nel tempo rivivere la città del passato, divertirsi ma anche imparare.