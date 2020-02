Capaccio, la denuncia: “carcasse di bufalino in spiaggia”

“Non sappiamo come e perché due carcasse di bufalino siano finite sulla spiaggia di Capaccio Paestum ma possiamo provare ad immaginare”. La denuncia arriva dall’associazione Salerno Animal Save.

“Le bufale sono gli animali maggiormente sfruttati nelle nostre zone perché considerate da reddito – spiegano Sulla produzione del loro latte è stato costruito un impero, ma per chi nasce quel latte? Per Loro. I bufalini. Allontanati dalle loro madri appena nati vengono stipati in stretti e bui box per impedire loro di avvicinarsi e bere il latte e, se fammine, diventeranno come le loro madri, altrimenti vengono abbattuti e poi smaltiti”.

Il caso segnalato dall’associazione non rappresenta un episodio unico. Già altre volte sul litorale di Capaccio Paestum o nei corsi d’acqua sono stati rivenute carcasse di animali da allevamento.