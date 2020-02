Anche il Cilento sarà alla Bit 2020 di Milano

Dopo il successo riscosso lo scorso anno con la mostra ‘Totò rinasce a Roccagloriosa’, l’Associazione Arteuropa, presieduta dal prof. Enzo Angiuoni, ritorna nel capoluogo lombardo, alla Borsa Internazionale del Turismo, la più importante vetrina italiana del turismo, presentando quest’anno ’Mare Nostrum’, in collaborazione con Cilento Cultura in Movimento. La rassegna itinerante di pittura (Napoli/Pescara/Avellino,già effettuate,a seguire,Salerno/Palermo/Cilento/Taranto/Chieti,ecc.), con tema il mare,presenta il Mediterraneo-luci ed ombre,bellezza e drammi-declinato in 50 modi diversi,quanti sono gli artisti internazionali partecipanti (Italia,Spagna,Albania,Germania,Polonia).

La mostra-curata dagli artisti Lamberto Correggiari(Milano) e Luciana Mascia(Napoli)-replica per il secondo anno consecutivo il format di successo che vede la promozione del turismo attraverso l’arte; visitabile(9/11 febbraio) nel Padiglione 3,a MilanoFieraCity,si avvale del Patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo ed alla Promozione del Turismo della Regione Campania, Assessore avv. Corrado Matera.

L’evento costituisce un appeal in più per gli innumerevoli visitatori dello stand Campania,a favore degli operatori turistici presenti in fiera.