Un agropolese in finale al Concorso Chicco Bettarini

Un agropolese al “Concorso Nazionale Chicco Bettinardi – Nuovi Talenti del Jazz Italiano”. Si tratta del batterista Pasquale Mandia che, dopo il suo album discografico di esordio “Aurora”, parteciperà con il suo gruppo composto da Biagio Russo al pianoforte e Gabriele Pagliano al contrabbasso, al concorso nazionale di musica jazz.

La band “Pasquale Mandia Trio” è l’unica ad essere stata selezionata in Campania, arrivata in finale, si sfiderà con altri quattro gruppi, sabato 8 febbraio alle ore 21:30 al Milestone di Piacenza.

Il Concorso è dedicato alla memoria di Chicco Bettinardi, uno tra i fondatori del Piacenza Jazz Club purtroppo prematuramente scomparso in un incidente automobilistico. Il contest si tiene nel mese che precede il festival e, oltre a un premio in denaro ai primi due classificati per ogni sezione, offre l’opportunità di un ingaggio nell’edizione successiva del Piacenza Jazz Fest.