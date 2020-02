Postiglione, vandalizzata la Fontana dei Grandini: comune presenta denuncia

“Come amministratori, ma soprattutto come cittadini di questa comunità, siamo profondamente feriti ed addolorati per il gesto vandalico e scellerato compiuto ai danni della Fontana dei Grandini, uno dei nostri monumenti più significativi e caratteristici”. Da palazzo di città commentano così un episodio avvenuto a Postiglione. All’interno delle bocche della fontana da cui si attinge l’acqua, dopo diversi interventi per individuare la problematica che aveva causato l’improvvisa interruzionie dell’erogazione idrica, sono stati trovati e rimossi oggetti (plastici e cartacei).

Gli stessi erano stati inseriti all’interno delle tubazioni e delle bocche e ostruivano il normale flusso dell’acqua, in quanto risultavano inseriti con forza e spinti perfino nelle condutture interne, pregiudicandone il normale funzionamento e la potabilità dell’acqua.

Un gesto insensato e pericoloso che questo Ente, nella persona del Sindaco, Mario Pepe, ha denunciato presso il Comando dei Carabinieri del nostro paese. “Il rispetto dei nostri luoghi, dei servizi, di tutto ciò che è pubblico è un atto fondamentale e necessario, per una convivenza sana ed incentrata su valori che hanno sempre contraddistinto il nostro Paese e massimo sarà l’impegno per assicurare gli autori di questo gesto riprovevole alla giustizia, perché mai si deve poter pensare di arrecare danno e negare rispetto nei confronti di ciò che abbiamo ricevuto in eredità dal nostro passato e che, un giorno, lasceremo a chi verrà dopo di noi”, fanno sapere dal Comune. Attualmente la fontana è stata ripristinata e l’acqua è tornata potabile.