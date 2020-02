Forti raffiche di vento, disagi in Cilento

Attimi di paura la notte scorsa allo svincolo tra Omignano Scalo e Salento. A causa del forte vento registrato in zona, infatti, un grosso albero è stato abbattuto e si è schiantato sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno altrimenti si sarebbe rischiata la tragedia viste anche le dimensioni della pianta. Disagi si sono registrati alla circolazione vista l’impossibilità di percorrere la strada.

Problemi anche a Paestum: un albero è caduto sulla strada che attraversa la località Santa Venere, un altro nei pressi dell’ex Cirio. Albero abbattuto anche a in pieno centro, a Roccadaspide.

Nell’area del Monte Stella problemi si sono segnalati anche nel comune di Sessa Cilento dove alcune zone sono rimaste senza corrente. A Pisciotta una imbarcazione posta su un supporto per il rimessaggio, all’interno del porto, sempre a causa del vento, è stata scaraventata terra riportando non pochi danni.

Il comprensorio cilentano esce da due giorni di maltempo. La Protezione civile della Regione Campania, infatti, nella giornata di martedì aveva emanato un avviso di allerta meteo per venti forti, nevicate e gelate.

Per oggi, giovedì 6, previsti venti forti o localmente molto forti settentrionali, possibili gelate anche a quote pianeggianti. Poi dovrebbe segnalarsi un miglioramento.