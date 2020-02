Biodistretti: incontro a Roma, anche il Cilento protagonista

Si è tenuta presso il Ministero dell’Agricoltura una giornata internazionale dedicata ai biodistretti. Presenti delegati provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Norvegia, Cina, Sud Corea e Lituania. Tra i partecipanti anche una delegazione del Cilento, con il bio-distretto Cilento, rappresentata da tre sindaci del territorio: Gennaro Maione, sindaco di Ceraso, Vincenzo Speranza primo cittadino di Laurito e presidente della comunità montana Lambro, Mingardo e Bussento e Giuseppe Cilento sindaco di San Mauro, Cilento.

In un contesto in cui si parlava principalmente della necessità di promuovere le iniziative finalizzate a sostenere il biologico in grado di generare sistemi alimentari sostenibili, il Cilento ha portato le sue esperienze territoriali in favore dell’ambiente, dal plastic free alla lotta ai glifosati, passando per le pratiche per la riduzione dei rifiuti.

A margine dell’incontro è stato annunciato per il prossimo giugno l’arrivo in Cilento di una delegazione dell’IFOAM – Organics International, Nature & Progrès, l’organizzazione ombrello mondiale per il movimento di agricoltura biologica