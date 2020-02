AAA… Comune di Rutino cede locali commerciali

RUTINO. Il Comune di Rutino concederà a terzi immobili di proprietà dell’Ente. In particolare si tratta dei locali in corso di realizzazione ubicati nella piazza annessa a via Paestum e di quelli ubicati nella palazzina comunale di via Paestum (ex centralina Telecom).

I primi potranno essere utilizzati per attività di somministrazione di alimenti e bevande,i secondi per altri tipi di negozi. Gli interessati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro il prossimo 20 febbraio. La documentazione potrà essere spedita tramite pec al Comune di Rutino o consegnata all’uffico protocollo.

Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti necessari ad esercitare le attività che si intende avviare.